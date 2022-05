Salva Ferrer: «La salvezza ci dà la serenità per giocare la partita di oggi» (Di domenica 22 maggio 2022) . Le parole del difensore dello Spezia Le parole di Salva Ferrer, difensore dello Spezia, ai microfoni di DAZN prima di Spezia-Napoli: «Questa salvezza ci dà la serenità per giocare la partita di oggi contro una bellissima squadra e vivere una bella giornata di calcio. Ci abbiamo sempre creduto, ci sono stati momenti difficili e quando la partita era importante, come a Udine, l’abbiamo sempre portata a casa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) . Le parole del difensore dello Spezia Le parole di, difensore dello Spezia, ai microfoni di DAZN prima di Spezia-Napoli: «Questaci dà laperladicontro una bellissima squadra e vivere una bella giornata di calcio. Ci abbiamo sempre creduto, ci sono stati momenti difficili e quando laera importante, come a Udine, l’abbiamo sempre portata a casa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

calciomercatoit : ?? #SpeziaNapoli, l'XI UFFICIALE scelto da #ThiagoMotta: #Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Salv… - CalcioNapoli24 : RT @MGuardasole: Spezia: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Salva Ferrer; Maggiore, Kiwior; Verde, Manaj, Agudelo; Antiste. All. Thiago Mott… - MGuardasole : Spezia: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Salva Ferrer; Maggiore, Kiwior; Verde, Manaj, Agudelo; Antiste. All. Thia… - MARCO196913 : RT @NicoSchira: ??????Rinnovo in arrivo per Salva #Ferrer con lo #Spezia. Accordo fino al 2025. #calciomercato - MARCO196913 : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Salva #Ferrer ha rinnovato con lo #Spezia fino al 2025. Tutto confermato dallo scorso 23 marzo! #calciomer… -