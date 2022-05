Perché l’attuale guerra informatica non ha zone franche

Leggi su formiche

(Di domenica 22 maggio 2022) I recenti attacchi di hacker russi ai siti di diversi ministeri italiani, del Senato, di infrastrutture strategiche, aziende ed altri enti italiani sono segnali di molte vulnerabilità nel sistema Italia e dell’urgenza di approntare soluzioni efficaci tanto per la loro prevenzione quanto per la neutralizzazione. L’ampio spettro di siti colpiti dimostra che non esistono, come nel caso del cybercrime a scopo di lucro, che non mira ad attaccare quanto non genera guadagni significativi,attualmente per contrastare i nemici, ovvero i paesi sostenitori dell’Ucraina, tutto può essere assunto dai russi come obiettivo per generare difficoltà. Così, nei giorni scorsi, anche un innocuo Club dell’Economia, cenacolo a porte chiuse di economisti, commentatori e giornalisti, si è ritrovato tra le vittime di questi attacchi di ...