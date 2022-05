Pakistan, due sorelle trucidate per "onore" dai suoceri: sposate a forza volevano ora divorziare dai cugini (Di domenica 22 maggio 2022) Le due ragazze, 21 e 24 anni, avevano anche nazionalità spagnola. Il doppio femminicidio avvenuto nella stessa zona dove era stata massacrata l'italo - pachistana Sana ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 22 maggio 2022) Le due ragazze, 21 e 24 anni, avevano anche nazionalità spagnola. Il doppio femminicidio avvenuto nella stessa zona dove era stata massacrata l'italo - pachistana Sana ...

