Milan | Theo Hernandez | “Pioli allenatore incredibile | vinto lo Scudetto grazie a lui”

"Pioli è un allenatore incredibile, mi ha cambiato come persona. Devo fargli i complimenti, grazie a lui abbiamo vinto lo Scudetto". Lo ha detto il terzino del Milan, Theo Hernandez dopo la vittoria tricolore. "Quando sono arrivato qui, è stato difficile. Ma ho cambiato, anche grazie a Paolo Maldini che mi ha dato consigli tutti i giorni. Quel che mi ha detto per convincermi a venire rimane tra me e lui. Lo ringrazio, anche per quell'appoggio siamo campioni d'Italia". Poi ancora: "Se c'è una fascia sinistra più forte della nostra? Non lo so, abbiamo fatto un lavoro incredibile con Leao che è un giocatore incredibile".

AlfredoPedulla : #Pioli, #Ibra, #Leao, #Theo, #Tonali, #Maignan, #Tomori, #Giroud, tutti. Ma questo ???? #Milan ha un nome e un cognom… - AntoVitiello : ?? Theo #Hernández è l’unico difensore a contare almeno 5 gol e almeno 5 assist in ciascuna delle ultime 2 stagioni… - gippu1 : La forza del #Milan in un dato: nelle ultime 10 partite di campionato non ha mai subito gol dopo essere andato in v… - MilanSpazio : Theo: “I tifosi lo hanno fatto dal primo momento! Lo faremo grazie a questo scudetto” - Ren_goku90 : RT @FraNasato: Maldini a Dazn: “Credo che Theo Hernandez abbia ancora tanti margini di crescita per diventare ancora più forte” #Milan -