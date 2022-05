Live Inter-Sampdoria 0-0: Inzaghi si affida a Lautaro e Correa (Di domenica 22 maggio 2022) Segui Inter-Sampdoria in direttaInter-Sampdoria, le formazioni ufficaliInter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77... Leggi su ilmattino (Di domenica 22 maggio 2022) Seguiin diretta, le formazioni ufficali(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77...

Advertising

Inter_TV : ?? | LIVE! Pronti per #InterSampdoria ?? Siamo in diretta ?? Dallo studio @FSIANI87 e Marco #Andreolli ?? Dal… - Inter : ?? | LIVE Siamo in diretta su @Twitch per l'ultimo appuntamento di #InterBeats by #MacheteTv ?? Ti aspettiamo in li… - fanpage : Scena particolare al Mapei Stadium per #SassuoloMilan. L'invasione dei tifosi milanisti, in odore di Scudetto, ha… - internewsit : E' cominciata #InterSampdoria Segui con noi l'ultima giornata di #SerieA - - CalcioOggi : Inter-Sampdoria: le formazioni ufficiali e dove vederla | La Diretta - La Gazzetta dello Sport -