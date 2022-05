Ligue 1 | giornata 38 | rimonta del Nizza | Bordeaux retrocesso

(Di domenica 22 maggio 2022) Si chiude con la38 la1 della stagione 2021/22. Il PSG chiude con una goleada ai danni del Metz,in2: a raggiungere i granata è anche il, che nonostante il successo esterno con il Brest chiude all’ultimo posto. Pareggio preziosissimo per il Saint-Etienne, che si giocherà lo spareggio retrocessione/promozione contro l’Auxerre che ha vinto i playoff nel campionato cadetto.strepitosa delche va in Conference League, il Renne si guadagna l’Europa League mentre il Monaco disputerà i preliminari di Champions League. Ai gironi, invece, il Marsiglia che chiude al secondo posto.1,38: PSG-Metz 5-0, Marsiglia-Strasburgo 4-0 Kylian Mbappé festeggia con una sontuosa ...

PARIGI - La Ligue 1 del Psg si chiude con un netto 5 - 0 il Metz . Partita facilissima per i parigini nella 38ª e ultima giornata del campionato francese. Il Psg si trova sul 2 - 0 già al 28' con due gol di ... L'Olympique travolge 4-0 lo Strasburgo e stacca i monegaschi, fermati sul pari dal Lens. Rennes in Europa League e Nizza in Conference. Mbappé ...