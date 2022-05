(Di domenica 22 maggio 2022) Un ragazzo di 19 anni di Barzanò e undi 54 di Missaglia che lo hasono mortiscorsa a Cassago Brianza , in provincia di, in un incidente stradale singolare in ...

Advertising

infoitinterno : Lecco, 19enne investito da un motociclista nella notte: muoiono entrambi - Giorno_Lecco : Cassago, investito da una Harley impazzita: morti un 19enne e il motociclista -

A quel punto la moto è finita contro ile uno degli amici di quest'ultimo, di 21 anni, con ... I due feriti più gravi sono stati trasportati d'urgenza negli ospedali die Merate () ma ...A quel punto la moto è finita contro ile uno degli amici di quest'ultimo, di 21 anni, con ... I due feriti più gravi sono stati trasportati d'urgenza negli ospedali die Merate () ma ...Dramma a Cassago. È di due persone morte e una ferita, il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto la scorsa notte nel centro della Brianza in provincia di Lecco, in cui una ...Un ragazzo di 19 anni di Barzanò e un motociclista di 54 di Missaglia che lo ha investito sono morti nella notte scorsa a Cassago Brianza, in provincia di Lecco, in un incidente stradale singolare in ...