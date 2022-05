Lazio, Sarri: “Sul rinnovo posso prendere qualsiasi tipo di decisione. Siamo contenti di essere arrivati davanti alla Roma” (Di domenica 22 maggio 2022) Lazio Sarri – Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato al termine della partita contro il Verona, terminata per 3-3. Ritiene questo quinto posto meritato? Mourinho ha detto che la Lazio è stata avvantaggiata dagli arbitri… “Nell’ultimo derby, in cui hanno dominato, c’è stato un episodio in area loro su Milinkovic che ci ha svantaggiato. Siamo contenti di essere arrivati quinti davanti a una squadra che ha fatto grandi investimenti e ha un grande allenatore come lui”. Oggi l’Olimpico era pieno: che effetto le ha fatto? “C’era un’atmosfera talmente bella che uno si augura che ci possa essere ogni volta che giochiamo in casa. Tutto dipende da noi. Ci sono da smussare delle cose che hanno poco ... Leggi su seriea24 (Di domenica 22 maggio 2022)– Maurizio, allenatore della, ha parlato al termine della partita contro il Verona, terminata per 3-3. Ritiene questo quinto posto meritato? Mourinho ha detto che laè stata avvantaggiata dagli arbitri… “Nell’ultimo derby, in cui hanno dominato, c’è stato un episodio in area loro su Milinkovic che ci ha svantaggiato.diquintia una squadra che ha fatto grandi investimenti e ha un grande allenatore come lui”. Oggi l’Olimpico era pieno: che effetto le ha fatto? “C’era un’atmosfera talmente bella che uno si augura che ci possaogni volta che giochiamo in casa. Tutto dipende da noi. Ci sono da smussare delle cose che hanno poco ...

