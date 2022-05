Juventus, Bonucci: «Stagione non all’altezza di questa maglia» (Di domenica 22 maggio 2022) Bonucci scrive ai tifosi della Juventus: il suo messaggio sui social. Poi fa una promessa in vista della prossima Stagione All’indomani dell’ultima sfida di campionato in casa della Fiorentina, Leonardo Bonucci ha voluto fare il punto sulla Stagione bianconera dopo troppi alti e bassi. Bonucci – «È stata una Stagione non all’altezza della maglia che abbiamo addosso. La prossima dovrà essere diversa. Perché alla Juventus, VINCERE È L’UNICA COSA CHE CONTA», ha scritto il difensore della Juventus sul proprio profilo Instagram. Gli occhi sono già rivolti alla prossima Stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022)scrive ai tifosi della: il suo messaggio sui social. Poi fa una promessa in vista della prossimaAll’indomani dell’ultima sfida di campionato in casa della Fiorentina, Leonardoha voluto fare il punto sullabianconera dopo troppi alti e bassi.– «È stata unanondellache abbiamo addosso. La prossima dovrà essere diversa. Perché alla, VINCERE È L’UNICA COSA CHE CONTA», ha scritto il difensore dellasul proprio profilo Instagram. Gli occhi sono già rivolti alla prossima. L'articolo proviene da Calcio News 24.

