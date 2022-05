Inter | mani nei capelli e San Siro gelato | succede contro la Sampdoria

Advertising

giangio87 : RT @faberskj: Con le mani ???? Con i piedi ???? Con il cazzo, ciao ciao ?? @Inter - tal_Marco : RT @faberskj: Con le mani ???? Con i piedi ???? Con il cazzo, ciao ciao ?? @Inter - sololagiuli : RT @faberskj: Con le mani ???? Con i piedi ???? Con il cazzo, ciao ciao ?? @Inter - DelGiudiceAmato : RT @faberskj: Con le mani ???? Con i piedi ???? Con il cazzo, ciao ciao ?? @Inter - Disumano2 : RT @faberskj: Con le mani ???? Con i piedi ???? Con il cazzo, ciao ciao ?? @Inter -

I rossoneri infatti vincono 3 a 0 in casa del Sassuolo e hanno messo letteralmente lesullo scudetto che avevano già ipotecato lo scorso weekend battendo l'Atalanta. L'sta pareggiando 0 - ...... sembra quasi di essere a San Siro! Brutte notizie per l'che sta pareggiando 0 - 0 contro la ... VIA! La diretta di Sassuolo Milan potrebbe consegnare lo scudetto nelledei rossoneri: Stefano ...Foto VOLATA SCUDETTO Diretta Sassuolo-Milan SERIE A Inter, il destino non è nelle tue mani SERIE A Milan, l'attesa per lo scudetto dura da 11 anni. 5' - ammonito Yoshida per un fallo su Correa.I nerazzurri di Simone Inzaghi non sono padroni del proprio destino: soltanto in caso di ko del Milan e di vittoria a San Siro conquisterebbero lo scudetto ...