In vendita la villa della splendida modella: 200mq immersi nel verde, un sogno ad occhi aperti (Di domenica 22 maggio 2022) 200mq immersi nel verde, è in vendita la villa della splendida modella: un vero e proprio sogno ad occhi aperti, eccone alcuni dettagli I dettagli della sua splendida abitazione vi lasceranno totalmente senza parole. E’ in vendita la villa della splendida modella statunitense. Si trova ad Echo Park, uno dei quartieri più chic e più L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 22 maggio 2022)nel, è inlamo: un vero e proprioad, eccone alcuni dettagli I dettaglisuaabitazione vi lasceranno totalmente senza parole. E’ inlamostatunitense. Si trova ad Echo Park, uno dei quartieri più chic e più L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

GaetanoMatarese : La villa più costosa d’America in vendita per 2 mila bitcoin - tribuna_treviso : Valore delle operazioni: 4,8 milioni di euro. Ad acquistare l’immobile una società di Dino Munarolo e Vanna Rossi. - tribuna_treviso : Valore delle operazioni: 4,8 milioni di euro. Ad acquistare l’immobile una società di Dino Munarolo e Vanna Rossi - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Emily mette in vendita la sua villa spaziale ??? - fanpage : Emily mette in vendita la sua villa spaziale ??? -