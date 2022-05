Il live blog con le notizie più importanti della 88esima giornata di guerra (Di domenica 22 maggio 2022) Nell’88esimo giorno di guerra in Ucraina, la Russia ammette che le sanzioni imposte dall’Occidente stanno causando non pochi problemi alla logistica del Paese. Lo ha detto il ministro dei Trasporti russo. Intanto Kiev lancia l’allarme e teme attacchi dalla Bielorussia. Si tratta di una minaccia concreta «di attacchi missilistici e di aerei sul territorio dell’Ucraina dal territorio della Repubblica di Bielorussia». I russi, intanto proseguono le azioni offensive «nella zona dell’operazione orientale» e continuano a «lanciare missili», sempre secondo fonti ucraine. Oggi, 22 maggio, infine, è previsto l’intervento in Parlamento, a Kiev, del presidente polacco Andrzej Duda. 9.00 – Mosca ammette problemi per le sanzioni Le sanzioni imposte alla Russia per la guerra in Ucraina hanno portato a seri problemi con la logistica. Lo ha ... Leggi su open.online (Di domenica 22 maggio 2022) Nell’88esimo giorno diin Ucraina, la Russia ammette che le sanzioni imposte dall’Occidente stanno causando non pochi problemi alla logistica del Paese. Lo ha detto il ministro dei Trasporti russo. Intanto Kiev lancia l’allarme e teme attacchi dalla Bielorussia. Si tratta di una minaccia concreta «di attacchi missilistici e di aerei sul territorio dell’Ucraina dal territorioRepubblica di Bielorussia». I russi, intanto proseguono le azioni offensive «nella zona dell’operazione orientale» e continuano a «lanciare missili», sempre secondo fonti ucraine. Oggi, 22 maggio, infine, è previsto l’intervento in Parlamento, a Kiev, del presidente polacco Andrzej Duda. 9.00 – Mosca ammette problemi per le sanzioni Le sanzioni imposte alla Russia per lain Ucraina hanno portato a seri problemi con la logistica. Lo ha ...

