"Il Fatto" di Travaglio a Iervolino? Arriva la smentita: "Non si è mai palesato e la testata non è in vendita" (Di domenica 22 maggio 2022) Arriva la smentita dei vertici del "Fatto Quotidiano", il giornale diretto da Marco Travaglio, sulla possibile vendita della testa, sulla quale – secondo quanto aveva riportato ieri "Libero" – avrebbe messo gli occhi l'imprenditore Danilo Iervolino, presidente della Salernitana e recentemente autore della "scalata" al gruppo Espresso, storica roccaforte della sinistra, operazione costellata dalle dimissioni del direttore Damilano e dall'indignazione i vasti settori dell'informazione di area. Danilo Iervolino, astro nascente dell'imprenditoria e della finanza italiana, da molti considerato il nuovo "Berlusconi" per i suoi interessi che spaziano dall'editoria al calcio, ovviamente non sarebbe un nome particolarmente gradito ai "travagliani", ma la proprietà del ...

