Franco Gatti dei Ricchi e Poveri: “Lasciai il gruppo quando persi mio figlio Alessio” (Di domenica 22 maggio 2022) Franco Gatti ospite con i “Ricchi e Poveri” oggi a Domenica In, si era momentaneamente allontanato dallo storico gruppo vocale a causa del drammatico episodio, che aveva portato nel 2013 alla morte dell’unico figlio Alessio. Il figlio del Baffo dei “Ricchi e Poveri” era un trader, lavoro al quale era stato padre come ha raccontato in un’intervista a “Vieni Da Me”: “Io ho sempre giocato nei titoli borsistici, gli feci vedere come facevo. Dopo sei mesi era migliore di me. Di studiare non se ne parlava, però era un tipo così” . Alessio aveva un vizio, quello di bere molto e che, insieme agli stupefacenti ha creato un mix letale assunto dal giovane in un momento di debolezza. Il giovane viene ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 maggio 2022)ospite con i “” oggi a Domenica In, si era momentaneamente allontanato dallo storicovocale a causa del drammatico episodio, che aveva portato nel 2013 alla morte dell’unico. Ildel Baffo dei “” era un trader, lavoro al quale era stato padre come ha raccontato in un’intervista a “Vieni Da Me”: “Io ho sempre giocato nei titoli borsistici, gli feci vedere come facevo. Dopo sei mesi era migliore di me. Di studiare non se ne parlava, però era un tipo così” .aveva un vizio, quello di bere molto e che, insieme agli stupefacenti ha creato un mix letale assunto dal giovane in un momento di debolezza. Il giovane viene ...

