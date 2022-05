F1 GP Spagna Barcellona 2022: Verstappen nella ghiaia in curva 4, Leclerc allunga (Di domenica 22 maggio 2022) Clamoroso a Barcellona, dove nel corso del nono giro del GP di Spagna 2022 Max Verstappen finisce nella ghiaia. L’olandese della Red Bull commette lo stesso errore di Carlos Sainz, che pochi giri prima era uscito fuori pista proprio in curva 4. Ad approfittarne sono stati Russell e Perez, che lo hanno sorpassato, ma soprattutto Charles Leclerc, il quale ha potuto allungare. Il monegasco della Ferrari ha oltre 10 secondi di vantaggio sul secondo posto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Clamoroso a, dove nel corso del nono giro del GP diMaxfinisce. L’olandese della Red Bull commette lo stesso errore di Carlos Sainz, che pochi giri prima era uscito fuori pista proprio in4. Ad approfittarne sono stati Russell e Perez, che lo hanno sorpassato, ma soprattutto Charles, il quale ha potutore. Il monegasco della Ferrari ha oltre 10 secondi di vantaggio sul secondo posto. SportFace.

