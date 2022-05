Edoardo Leo chiude ad Aprilia il tour nei teatri di “Ti racconto una storia” (Di domenica 22 maggio 2022) Aprilia – Sabato 28 maggio alle ore 21.30, nel teatro Europa di Aprilia, Edoardo Leo concluderà il tour teatrale del suo spettacolo “Ti racconto una storia”, in attesa di avviare il tour estivo nelle arene. Per informazioni e biglietti: https://www.ticketone.it/artist/Edoardo-leo/. “Grazie per essere sempre in tanti ad ascoltare le mie storie – scrive l’attore e regista sui social – Sarà l’ultima replica in teatro (tra l’altro un teatro enorme e bellissimo) poi inizieremo con le arene all’aperto. Io ed il maestro Jonis Bascir vi aspettiamo con nuove letture semiserie e tragicomiche”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 22 maggio 2022)– Sabato 28 maggio alle ore 21.30, nel teatro Europa diLeo concluderà ilteatrale del suo spettacolo “Tiuna”, in attesa di avviare ilestivo nelle arene. Per informazioni e biglietti: https://www.ticketone.it/artist/-leo/. “Grazie per essere sempre in tanti ad ascoltare le mie storie – scrive l’attore e regista sui social – Sarà l’ultima replica in teatro (tra l’altro un teatro enorme e bellissimo) poi inizieremo con le arene all’aperto. Io ed il maestro Jonis Bascir vi aspettiamo con nuove letture semiserie e tragicomiche”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

sircertaldismo : Mai visto un film brutto di Edoardo Leo, il re del cinema italiano attualmente. - capitanotennis : - romatoday : Edoardo Leo in 'Ti racconto una storia' al Castello di Santa Severa - Chiara556 : RT @Lu_SoWhat_: Valerio Mastandrea E Edoardo Leo magistrali in “perfetti sconosciuti” #tz101 - Gianna24537013 : RT @Lu_SoWhat_: Valerio Mastandrea E Edoardo Leo magistrali in “perfetti sconosciuti” #tz101 -