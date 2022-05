Doppietta Red Bull, suicidio Ferrari. (Di domenica 22 maggio 2022) Il Gp di Spagna, sesta prova del mondiale di Formula1 va in archivio con l'esito meno desiderato. Charles Leclerc, autentico dominatore del Gp ha alzato bandiera bianca al 27esimo giro per un cedimento del motore. Seconda vittoria consecutiva per Verstappen che diventa il nuovo leader del Mondiale con 6 punti di vantaggio sul monegasco. L`olandese trionfa in Spagna nonostante i problemi al DRS, un fuoripista e dei sensori capricciosi che lo hanno fatto penare. Sul podio anche Perez che ha ceduto il passo per ordine di scuderia al compagno, e Russell. Quarto posto per la Ferrari di Sainz che, partito male, ha risalito la china fino all'ultimo sorpasso su Hamilton arrivato in debito di benzina al traguardo. Poi Bottas, Ocon, Norris, Alonso. Verstappen è il nuovo leader del mondiale. Eppure la giornata era cominciata in maniera splendida.Alla partenza buono spunto di ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 22 maggio 2022) Il Gp di Spagna, sesta prova del mondiale di Formula1 va in archivio con l'esito meno desiderato. Charles Leclerc, autentico dominatore del Gp ha alzato bandiera bianca al 27esimo giro per un cedimento del motore. Seconda vittoria consecutiva per Verstappen che diventa il nuovo leader del Mondiale con 6 punti di vantaggio sul monegasco. L`olandese trionfa in Spagna nonostante i problemi al DRS, un fuoripista e dei sensori capricciosi che lo hanno fatto penare. Sul podio anche Perez che ha ceduto il passo per ordine di scuderia al compagno, e Russell. Quarto posto per ladi Sainz che, partito male, ha risalito la china fino all'ultimo sorpasso su Hamilton arrivato in debito di benzina al traguardo. Poi Bottas, Ocon, Norris, Alonso. Verstappen è il nuovo leader del mondiale. Eppure la giornata era cominciata in maniera splendida.Alla partenza buono spunto di ...

Advertising

SkySportF1 : ?? CHE GARA EMOZIONANTE ?? Doppietta Red Bull in Spagna ? Leclerc si ritira e fa 0 punti #SpanishGP ???? #SkyMotori #F1… - Edoardoleicorre : Comunque questa doppietta Red Bull molto meno celebrata di quella di Imola - cagliarilivemag : Doppietta Red Bull in Spagna, vince Verstappen davanti a Perez - Tele_Nicosia : Doppietta Red Bull in Spagna, vince Verstappen davanti a Perez - periodiciweb : F1 GP DI SPAGNA DOPPIETTA RED BULL -