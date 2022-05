Coppa Italia femminile 2021 2022 | trionfa la Juventus | Roma sconfitta 2-1 in rimonta

(Di domenica 22 maggio 2022) Lafa doppietta. La formazione bianconera guidata da Joe Montemurro si impone 2-1 insullanella finale dellae porta a casa il suo secondo trofeo stagionale dopo lo scudetto. Decisive le reti siglate nella ripresa dalla solita Cristiana Girelli e dalla capitana Sara Gama, che ribaltano l’iniziale vantaggio giallorosso firmato da Andressa. Le bianconere fanno fatica nella prima frazione di gara e vengono punite al 23?, ma nel secondo tempo, anche grazie alle sostituzioni, riescono a capovolgere l’esito della sfida. Un successo estremamente importante per lache, nonostante la grande crescita delle rivali, si conferma la squadra da battere in. ...

FERRARA - La Juve ribalta lo svantaggio con la Roma e vince la Coppa Italia 2021/22: terzo titolo stagionale per le bianconere dopo campionato e Supercoppa. Il primo squillo, in un "Mazza" gremito di oltre 4000 spettatori, arriva al 10' per la squadra di Spugna. Le bianconere hanno ribaltato la finalissima di Coppa Italia grazie alle reti di Girelli e Gama e hanno conquistato la Coppa Italia. Si tratta del decimo trofeo per la Juventus Women in soli cinque anni. Girelli e Gama firmano la rimonta al "Mazza" dopo il vantaggio di Andressa, le giallorosse detentrici del titolo cadono nel finale.