“C’era una Volta”, grande successo per la finale: vince la Basile di Giugliano (Di domenica 22 maggio 2022) grande successo per la finale di C’era una Volta che si è sVolta venerdì 19 maggio in diretta dal Parco Commerciale grande Sud di Giugliano. A sfidarsi nella finalissima è stata la Basile di Giugliano contro la Socrate Mallardo di Marano. Ad aggiudicarsi il premio da 1000 euro da spendere in libri è stato l’istituto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 22 maggio 2022)per ladiunache si è svenerdì 19 maggio in diretta dal Parco CommercialeSud di. A sfidarsi nella finalissima è stata ladicontro la Socrate Mallardo di Marano. Ad aggiudicarsi il premio da 1000 euro da spendere in libri è stato l’istituto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

_Morik92_ : La Juve ha in mente un grande colpo a centrocampo ? Contatti tra Nedved ed Enzo Raiola per parlare di Pogba ? ma g… - borghi_claudio : @RosaniFlavia In quel periodo c'era speranza per il futuro, una generazione di architetti geniali e ampiezza di mez… - peppeprovenzano : Ricordate il piccolo Giuseppe Di Matteo? Sì, certo. Era di #Altofonte, paese che che ha bisogno d’aria nuova. In p… - Marinella57pc : RT @zampa_qua: URGENTISSIMO???????????? 3274658187 ????0039 3274658187?? - MetalofMaster : @FabioLisci si c'era una popolazione nuragica -