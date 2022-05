Calcio: Serie A, Salernitana perde 4-0 con l'Udinese ma è salva (Di domenica 22 maggio 2022) Salerno, 22 mag. (Adnkronos) - Pesante ko della Salernitana in casa 4-0 contro l'Udinese nell'ultima gara del campionato ma la squadra campana si salva e resterà in Serie A nella prossima stagione grazie al pareggio del Cagliari 0-0 a Venezia. Il tecnico Davide Nicola ha compiuto un altro miracolo, dopo quello con il Crotone, andando a salvare la Salernitana presa in corsa e in condizioni disperate di classifica. Gli amaranto si salvano con 31 punti contro i 30 del Cagliari. A Salerno arriva una sconfitta pesante e inaspettata con i friulani che sono andati in rete 6' con Deulofeu, al 34' con Nestorovski e al 42' con Iyenoma Udogie, ed hanno sbagliato un rigore con Pereyra in pieno recupero di primo tempo. Lo stesso Pereyra nella ripresa ha messo a segno il poker dopo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Salerno, 22 mag. (Adnkronos) - Pesante ko dellain casa 4-0 contro l'nell'ultima gara del campionato ma la squadra campana sie resterà inA nella prossima stagione grazie al pareggio del Cagliari 0-0 a Venezia. Il tecnico Davide Nicola ha compiuto un altro miracolo, dopo quello con il Crotone, andando are lapresa in corsa e in condizioni disperate di classifica. Gli amaranto sino con 31 punti contro i 30 del Cagliari. A Salerno arriva una sconfitta pesante e inaspettata con i friulani che sono andati in rete 6' con Deulofeu, al 34' con Nestorovski e al 42' con Iyenoma Udogie, ed hanno sbagliato un rigore con Pereyra in pieno recupero di primo tempo. Lo stesso Pereyra nella ripresa ha messo a segno il poker dopo ...

Advertising

repubblica : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] - Gazzetta_it : GRANDE MILAN, SEI CAMPIONE D’ITALIA! #scudetto - sportface2016 : #SassuoloMilan, #Salvini: 'Sarò allo stadio a #ReggioEmilia. Non dico altro' - SkySport : Scudetto Milan, le reazioni dei giocatori (e non solo) sui social #SkySport #SerieA #SkySerieA #Milan - Mafara72 : RT @repubblica: Calcio, festa Milan: a Pioli rubata la medaglia dello scudetto durante i festeggiamenti coi tifosi: 'Me l'hanno strappata d… -