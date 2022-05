22 maggio 2021 | i Maneskin vincono l’ Eurovision Song Contest

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 maggio 2022) Il loro nome significa chiaro di luna in danese e la loro passione per la musica li ha portati ad X-Factor nel 2017; iarrivano in finale, classificandosi al secondo posto. A dare una grande svolta al loro percorso artistico, però, è la vittoria al Festival di Sanremo, grazie alla quale accedono all’. “Zitti e buoni”, il brano con cuiSanremo, non è la classica canzone da Ariston; eppure, quei quattro ragazzi cresciuti suonando per le strade di Roma, hanno qualcosa di speciale. A Rotterdam, qualche mese dopo, è un successo straordinario: idiventano i terzi vincitori italiani nella storia della manifestazione e il primo gruppo rock a trionfare dopo il 2006. È proprio il caso di dirlo: <