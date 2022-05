Un rifugio a tutto relax (Di sabato 21 maggio 2022) Un buon centro benessere, qualunque rifugio per un ritiro spirituale, un qualsiasi altrove dedicato alla cura di sé, regalano la sensazione di stare meglio. Palazzo Fiuggi intende darne la certezza: la wellness medical spa aperta dodici mesi fa nell’omonima cittadina termale applica il metodo di una misurabilità clinica. «A un anno dall’apertura, abbiamo molti dati a disposizione per affermarlo: i nostri risultati sono sbalorditivi. Facciamo un prelievo del sangue ai nostri ospiti all’arrivo e alla partenza. La regola è che i valori, dai trigliceridi al colesterolo, migliorano. Il beneficio è scritto nero su bianco» spiega a Panorama Lorenzo Giannuzzi, fondatore di Palazzo Fiuggi e Ceo di Forte Village. La formula poggia su un concorso positivo, un’alleanza di elementi naturali: l’elegante palazzo in stile Liberty che ospita la struttura si trova in un parco secolare ... Leggi su panorama (Di sabato 21 maggio 2022) Un buon centro benessere, qualunqueper un ritiro spirituale, un qualsiasi altrove dedicato alla cura di sé, regalano la sensazione di stare meglio. Palazzo Fiuggi intende darne la certezza: la wellness medical spa aperta dodici mesi fa nell’omonima cittadina termale applica il metodo di una misurabilità clinica. «A un anno dall’apertura, abbiamo molti dati a disposizione per affermarlo: i nostri risultati sono sbalorditivi. Facciamo un prelievo del sangue ai nostri ospiti all’arrivo e alla partenza. La regola è che i valori, dai trigliceridi al colesterolo, migliorano. Il beneficio è scritto nero su bianco» spiega a Panorama Lorenzo Giannuzzi, fondatore di Palazzo Fiuggi e Ceo di Forte Village. La formula poggia su un concorso positivo, un’alleanza di elementi naturali: l’elegante palazzo in stile Liberty che ospita la struttura si trova in un parco secolare ...

