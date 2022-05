Ucraina: rapita Irina Gorobtsova per post anti russo su Instagram (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - L'esercito russo ha rapito Irina Gorobtsova, una residente dell'area occupata di Kherson che aveva pubblicato un post su Instagram in cui manifestava una posizione fortemente pro Ucraina. Secondo lo scienziato Oleg Zaichenko, Irina è stata prelevata lo scorso 15 maggio dal suo appartamento in un grattacielo. Questo si legge sulla pagina facebook della testata Pravda. Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - L'esercitoha rapito, una residente dell'area occupata di Kherson che aveva pubblicato unsuin cui manifestava una posizione fortemente pro. Secondo lo scienziato Oleg Zaichenko,è stata prelevata lo scorso 15 maggio dal suo appartamento in un grattacielo. Questo si legge sulla pagina facebook della testata Pravda.

