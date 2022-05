Advertising

ItaSportPress : #SerieC, #Trento, presidente Giacca svela piano per la #SerieB -

ItaSportPress

... con una certa classe, senza sgualcire la) e a chi gli chiese ragione di un gesto così ...00 Virtus Bologna - Brescia 79 - 57 18:30 Cremona -112 - 105 19:45 Brindisi - Derthona 82 - 99 ...foto ACtutte le notizie di bocalon - pasquato mauro -- calcio Leggi i commenti Escl itasportpress1: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "... Trento, Giacca: “Prossima stagione importante per programmare la B” Il presidente del Trento fa un bilancio della stagione appena concluso e poi annuncia quali sono le strategie future ..."Gli aquilotti nella stagione 2022/23 saranno guidati in panchina da Lorenzo D’Anna, mentre il direttore sportivo sarà Attilio Gementi": la sentenza è firmata "Corriere del Trentino", che spiega come ...