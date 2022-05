Traffico Roma del 21-05-2022 ore 19 | 30

(Di sabato 21 maggio 2022) Luceverdenon trovati dalla redazione sensibilmente migliorata la situazione sull’Aurelia penalizzata ad un incidente avvenuto all’altezza dell’uscita di Malagrotta al momento abbiamo rallentamenti con code a tratti perintenso a partire da Castel di Guido Naturalmente in direzione della capitale sul Raccordo Anulare Code in carreggiata esterna tra la Salaria la Flaminia sulla stessa Flaminia abbiamo code da Labaro a Tor di Quinto si tratta prevalentemente didiretta verso lo stadio Olimpico dove è in programma Lazio Verona oltre 50 mila tifosi presenti Per quest’ultima giornata di campionato sulla tangenziale proprio a causa deldiretto verso lo stadio Olimpico ci sono cose a partire dal bivio con lal’Aquila fino all’uscita però nei campi sportivi code anche sul ...

E dopo due giorni di sbornia,in tilt, mugugni a mezza bocca dei residenti, la mattina ... 7 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli , 11 e 12 giugno al Circo Massimo di, 17 ...Ilè tornato regolare solo in tarda mattinata dopo gli accertamenti effettuati dall'...30) • Fr 8818 Lecce (8:06) - Milano Centrale (16:59) • Fa 8302 Lecce (6:05) -Termini (11:... Traffico Roma del 21-05-2022 ore 12:30 - RomaDailyNews Incidente sulla SS 1 Aurelia. Ancora un sinistro sull’Aurelia, dove la strada statale è stata poco fa chiusa temporaneamente al traffico all’altezza del chilometro 14,100. L’incidente è avvenuto in di ...Consolare chiusa in direzione Roma al km 14,100 per un’auto ribaltata A causa di un incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico, sulla statale 1 “Aurelia”, la corsia in direzione Roma, al ch ...