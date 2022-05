Serie A: Fiorentina - Juventus 2 - 0 (Di sabato 21 maggio 2022) Fiorentina batte Juventus 2 - 0 (1 - 0) nell'anticipo della 38/a e ultima giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Artemio Franchi di Firenze. . 21 maggio 2022 Leggi su sport.tiscali (Di sabato 21 maggio 2022)batte2 - 0 (1 - 0) nell'anticipo della 38/a e ultima giornata del campionato di calcio diA disputato sul terreno dello stadio Artemio Franchi di Firenze. . 21 maggio 2022

acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Juventus ?? Serie A ? 20:45 CET ?? Stadio Artemio Franchi Powered by SYNLAB Italia Guarda la pa… - SkySport : FIORENTINA-JUVENTUS 2-0 Risultato finale ? ? #Duncan (45+1’) ? rig. #Gonzalez (90+2’) ? SERIE A - 38^ giornata ??… - acffiorentina : L'ultima di Batistuta in Viola ? Il Re Leone stabilisce il record di gol segnati da un giocatore della Fiorentina i… - sportli26181512 : Juve, Allegri: 'Ripartiremo da una buona base, ma solo con i giovani non si vince': Il tecnico livornese ha parlato… - kessmusictv : Serie A: Fiorentina beat Juve, Atalanta out of Europe -