Portò via la spesa a un ristoratore, patteggia un anno e due mesi (Di sabato 21 maggio 2022) Si era impossessato con violenza di una borsa contenente generi alimentari, prelevandola dall'interno dell'auto di un ristoratore spezzino. Era accaduto l'8 dicembre del 2020 in viale Garibaldi, ... Leggi su lanazione (Di sabato 21 maggio 2022) Si era impossessato con violenza di una borsa contenente generi alimentari, prelevandola dall'interno dell'auto di unspezzino. Era accaduto l'8 dicembre del 2020 in viale Garibaldi, ...

Portò via la spesa a un ristoratore, patteggia un anno e due mesi Si era impossessato con violenza di una borsa contenente generi alimentari, prelevandola dall'interno dell'auto di un ristoratore spezzino. Era accaduto l'8 dicembre del 2020 in viale Garibaldi, ...