La Casa di Carta, Svelata la data d’uscita della versione coreana (Di sabato 21 maggio 2022) La Casa di Carta è una sola, la storia di una banda di ladri, tra cui Tokyo, un ex soldatessa, guidati da una mente nota come il Professore per pianificare un colpo senza precedenti: rubare soldi che non esistono ancora! E’ possibile duplicarla? Netflix ci prova con la versione coreana. Questo grande colpo di scena a opera della piattaforma streaming è la prova del successo clamoroso che ha ottenuto la serie madre, La Casa De Papel. Si tratta, appunto, dell’adattamento coreano della storia. La reinterpretazione in K-drama sarà presentata in anteprima molto presto. Mentre un confine sembra destinato a scomparire, gli abitanti di una penisola a lungo divisa sembrano sul punto di riunirsi – ma ci sono conseguenze inquietanti. Questa è l’intrigante premessa di La ... Leggi su velvetmag (Di sabato 21 maggio 2022) Ladiè una sola, la storia di una banda di ladri, tra cui Tokyo, un ex soldatessa, guidati da una mente nota come il Professore per pianificare un colpo senza precedenti: rubare soldi che non esistono ancora! E’ possibile duplicarla? Netflix ci prova con la. Questo grande colpo di scena a operapiattaforma streaming è la prova del successo clamoroso che ha ottenuto la serie madre, LaDe Papel. Si tratta, appunto, dell’adattamento coreanostoria. La reinterpretazione in K-drama sarà presentata in anteprima molto presto. Mentre un confine sembra destinato a scomparire, gli abitanti di una penisola a lungo divisa sembrano sul punto di riunirsi – ma ci sono conseguenze inquietanti. Questa è l’intrigante premessa di La ...

Advertising

NetflixIT : Una rapina senza precedenti. La Casa di Carta: Corea è in arrivo il 24 giugno. - AnnaMariaPes1 : @Stefanialove_of Grazie, non lo sapevo. La pallina la di fa da se con la carta stagnola che si ha in casa? - goccedicristall : Il thriller della casa di carta made in Korea sembra promettere bene - GabrieleMarroni : @marikamarci5 Solo la benzina? È tutto il resto dove lo metti? E intanto i rom vanno a fare la spesa con la carta d… - pergliamicicate : come disse Tokyo nel “La casa di carta”, sapete cosa trovo sexy in un uomo? Il cervello -