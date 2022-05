Juventus, sconfitte e rammarico: è tempo di cambiare (Di sabato 21 maggio 2022) Ormai conclusa la stagione 2021/22, la società bianconera deve tirare le somme e farsi un esame di coscienza. Il quarto posto raggiunto in campionato non può di certo essere l’obiettivo principale, viste anche le due sconfitte in finale contro l’Inter, tra Supercoppa italiane e Coppa Italia. Il pessimo rendimento anche in Champions League ha creato ulteriori crepe in un sistema che negli ultimi anni aveva già evidenziato problemi e che, con il ritorno di Allegri, ha messo in mostra gli enormi limiti. Dalla rosa – troppo corta e con poca “qualità” – all’identità di gioco, troppo difensiva e poco propensa a comandare le partite. La Juventus così, tra sconfitte e rammarico, deve tornare a ragionare sul mercato e rimpiazzare i diversi partenti, puntando sui giovani e su un progetto a lungo ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 21 maggio 2022) Ormai conclusa la stagione 2021/22, la società bianconera deve tirare le somme e farsi un esame di coscienza. Il quarto posto raggiunto in campionato non può di certo essere l’obiettivo principale, viste anche le duein finale contro l’Inter, tra Supercoppa italiane e Coppa Italia. Il pessimo rendimento anche in Champions League ha creato ulteriori crepe in un sistema che negli ultimi anni aveva già evidenziato problemi e che, con il ritorno di Allegri, ha messo in mostra gli enormi limiti. Dalla rosa – troppo corta e con poca “qualità” – all’identità di gioco, troppo difensiva e poco propensa a comandare le partite. Lacosì, tra, deve tornare a ragionare sul mercato e rimpiazzare i diversi partenti, puntando sui giovani e su un progetto a lungo ...

