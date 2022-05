Francesca Chillemi svela tutto: la notizia che i fan aspettavano (Di sabato 21 maggio 2022) Una notizia attesissima dai telespettatori arriva direttamente da Francesca Chillemi, l’attrice svela tutte le novità della serie. Sono tantissimi gli italiani che nel corso di questi anni si sono appassionati alle vicende di Che Dio ci aiuti. Una fiction targata Rai che è diventata ormai un cult, visto che le storie e le disavventure di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 21 maggio 2022) Unaattesissima dai telespettatori arriva direttamente da, l’attricetutte le novità della serie. Sono tantissimi gli italiani che nel corso di questi anni si sono appassionati alle vicende di Che Dio ci aiuti. Una fiction targata Rai che è diventata ormai un cult, visto che le storie e le disavventure di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

SuperGuidaTV : Francesca Chillemi è splendida nel suo abito fucsia alla premiere italiana organizzata da #Disney e #Medicinema di… - gianandria : @UranoRebel la città di emilio fede e se non erro di francesca chillemi, ex miss italia - SpettacoloMania : Abbiamo visto in anteprima #CipECiopAgentiSpeciali da venerdì su @DisneyPlusIT e videointervistato le voci italiane… - Screenweek : #CipeCiopAgentiSpeciali secondo #RaoulBova #Giampaolo Morelli #FrancescaChillemi e #JonisBascir… - _moonlights____ : Francesca Chillemi ARTE MAESTRIA SAPIENZA SACRIFICIO PROFESSIONALITÀ BRAVURA TALENTO BELLEZZA ECCELLENZA -