Cittadinanza onoraria a De Giovanni: “E’ un onore, sarò ancora più determinato nel portare lustro alla città” (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Essere cittadino onorario della città di Benevento lo ritengo un onore immenso, anche per le origini della mia famiglia. Più che onorato, prendo questo riconoscimento come un onere e sarò ancora più determinato nel portare lustro a questa meravigliosa città”. Così lo scrittore Maurizio De Giovanni commenta la decisione del sindaco di Benevento Clemente Mastella di conferirgli la Cittadinanza onoraria della città. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Essere cittadino onorario delladi Benevento lo ritengo unimmenso, anche per le origini della mia famiglia. Più che onorato, prendo questo riconoscimento come un onere epiùnela questa meravigliosa”. Così lo scrittore Maurizio Decommenta la decisione del sindaco di Benevento Clemente Mastella di conferirgli ladella. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Cittadinanza onoraria a De Giovanni: 'Un onore, sarò ancora più determinato nel portare lustro alla città' **… - anteprima24 : ** #Mastella propone la cittadinanza onoraria per De Giovanni e #Zazo ** - ottopagine : Lunedì in Giunta proposta di cittadinanza onoraria a De Giovanni e Zazo #Benevento - icrewplay_arte : Antonio Calenda: Cittadinanza Onoraria di Siracusa per il suo grande lavoro sul dramma antico - FuturaTorino : RT @ponsluca: Dario #Argento: 'La mia amata #Torino mi ha offerto la cittadinanza onoraria e sono stato felice di accettare. È il luogo che… -