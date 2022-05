Biden a Seul: «Abbiamo offerto vaccini alla Corea del Nord, non hanno risposto. Pronto a incontrare Kim» (Di sabato 21 maggio 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha offerto alla Corea del Nord vaccini contro il Covid-19. Un’offerta che tuttavia, stando alle sue dichiarazioni, non avrebbe ricevuto risposta: lo ha raccontato nella conferenza stampa congiunta con il suo omologo sudCoreano Yoon Suk-yeol. I due leader hanno dato il via al loro primo vertice a Seul, il cui focus ha toccato diversi punti, dai programmi nucleari della Corea del Nord alle questioni più strettamente economiche. Nella conferenza stampa tenutasi a margine dell’incontro, Joe Biden e Yoon Suk-yeol hanno inoltre annunciato l’avvio di discussioni sull’espansione «della portata delle esercitazioni militari combinate e ... Leggi su open.online (Di sabato 21 maggio 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joehadelcontro il Covid-19. Un’offerta che tuttavia, stando alle sue dichiarazioni, non avrebbe ricevuto risposta: lo ha raccontato nella conferenza stampa congiunta con il suo omologo sudno Yoon Suk-yeol. I due leaderdato il via al loro primo vertice a, il cui focus ha toccato diversi punti, dai programmi nucleari delladelalle questioni più strettamente economiche. Nella conferenza stampa tenutasi a margine dell’incontro, Joee Yoon Suk-yeolinoltre annunciato l’avvio di discussioni sull’espansione «della portata delle esercitazioni militari combinate e ...

