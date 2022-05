Azovstal espugnata, Mariupol completamente conquistata. Lo annunciano i russi (Di sabato 21 maggio 2022) Dall'acciaieria Azovstal di Mariupol sono stati salvati 177 civili e quasi 2mila nazionalisti si sono arresi. così il ministro della difesa russo Sergei Shoigu secondo quanto riporta l'agenzia Tass. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 21 maggio 2022) Dall'acciaieriadisono stati salvati 177 civili e quasi 2mila nazionalisti si sono arresi. così il ministro della difesa russo Sergei Shoigu secondo quanto riporta l'agenzia Tass. L'articolo proviene da Firenze Post.

