8 serie tv su hacker e cyber crimini da vedere in streaming (Di sabato 21 maggio 2022) Anche le serie tv hanno affrontato temi come l’hacking, i cyber crimini, come ha fatto anche il cinema. Nell'ambito delle produzioni televisive, l’ultimo titolo in materia è in realtà, un docufilm, appena approdato su Netflix. Si tratta di cyber Hell, un documentario che ricostruisce la storia di uno dei più terribili crimini digitali della Corea, il caso delle nth rooms coreane, per l’appunto. Diretto dal regista Choi Jin-seong, il documentario riporta la vicenda di sfruttamento sessuale (spesso di minori) tramite gruppi Telegram da parte di una rete criminale online, il cui nick è GodGod. LEGGI ANCHE: 11 film su hacker e cyber security da vedere e recuperareDalle storie vere che parlano di Julian Assange ed Edward Snowden al fantascientifico ... Leggi su gqitalia (Di sabato 21 maggio 2022) Anche letv hanno affrontato temi come l’hacking, i, come ha fatto anche il cinema. Nell'ambito delle produzioni televisive, l’ultimo titolo in materia è in realtà, un docufilm, appena approdato su Netflix. Si tratta diHell, un documentario che ricostruisce la storia di uno dei più terribilidigitali della Corea, il caso delle nth rooms coreane, per l’appunto. Diretto dal regista Choi Jin-seong, il documentario riporta la vicenda di sfruttamento sessuale (spesso di minori) tramite gruppi Telegram da parte di una rete criminale online, il cui nick è GodGod. LEGGI ANCHE: 11 film susecurity dae recuperareDalle storie vere che parlano di Julian Assange ed Edward Snowden al fantascientifico ...

