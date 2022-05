(Di venerdì 20 maggio 2022) Il torneo disarà di fatto un'esibizione. Almeno per quanto riguarda i tornei maschili. L'ATP ha infatti deciso che i Championships non assegnerannovalidi per la classifica. "La ...

E' con grande dispiacere che, date le circostanze, annunciamo che non vediamo altre opzioni se non rimuovere i punti ATP da2022". Non re 20 maggio 2022...agli atleti russi a partecipare alle competizioni più quotate (un esempio il torneo di... Lui alla fine ha fatto il gesto di darmi uninvece della mano e io ho ricambiato' . Mughini ... Wimbledon, pugno duro dell'ATP: 'Esclude i russi Non darà punti' Il torneo di Wimbledon sarà di fatto un'esibizione. Almeno per quanto riguarda i tornei maschili. L'ATP ha infatti deciso che i Championships ...