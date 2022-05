Ultime Notizie – Attacchi hacker, l’esperto: “Serve formazione o siti deboli soccombono” (Di venerdì 20 maggio 2022) “Se uno non ha gli strumenti per difendersi” dagli Attacchi informatici “è un problema, abbiamo di fronte una situazione darwiniana, i siti più deboli andranno a soccombere”. E’ l’allarme che lancia Roberto Baldoni, a capo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ospite del convegno organizzato dal Garr, a Palermo, dal titolo ‘CondiVisioni. La rete come strumento per costruire il futuro’. Per Baldoni Serve investire in formazione: “Perdere le competenze sarebbe drammatico, dobbiamo aiutare ricerca e sviluppo a livello tecnologico”. “La guerra – spiega nel suo intervento – cambia gli scenari, i posizionamenti, non riguarda solo le questioni energetiche, ma anche le tecnologie, non vedo solo il problema della dipendenza energetica, dobbiamo cercare di sviluppare le tecnologie e i miei colleghi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 20 maggio 2022) “Se uno non ha gli strumenti per difendersi” dagliinformatici “è un problema, abbiamo di fronte una situazione darwiniana, ipiùandranno a soccombere”. E’ l’allarme che lancia Roberto Baldoni, a capo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ospite del convegno organizzato dal Garr, a Palermo, dal titolo ‘CondiVisioni. La rete come strumento per costruire il futuro’. Per Baldoniinvestire in: “Perdere le competenze sarebbe drammatico, dobbiamo aiutare ricerca e sviluppo a livello tecnologico”. “La guerra – spiega nel suo intervento – cambia gli scenari, i posizionamenti, non riguarda solo le questioni energetiche, ma anche le tecnologie, non vedo solo il problema della dipendenza energetica, dobbiamo cercare di sviluppare le tecnologie e i miei colleghi ...

