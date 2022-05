Ucraina | gli ultimi aggiornamenti sulla guerra

Leggi su zon

(Di venerdì 20 maggio 2022) “C’è l’inferno, e non è un’esagerazione”. Nel suo quotidiano messaggio serale, il presidente dell’, Volodymyr Zelensky, ha dato una terribile valutazione della situazione nel Donbass, che definisce “completamente distrutto”. “Il brutale e assolutamente inutile bombardamento di Severodonetsk, con 12 morti e decine di feriti in un solo giorno – ha proseguito – I bombardamenti di altre città, gli attacchi aerei e missilistici dell’esercito russo: tutto questo non è solo ostilità bellica. Questo è un tentativo deliberato e criminale di uccidere il maggior numero possibile di ucraini“. Continuano però le operazioni di difesa. “Oggi non ci stiamo solo difendendo. Abbiamo condotto una serie di contrattacchi riusciti”. Così il generale Valeriy Zaluzhny, comandante in capo dello stato maggiore ucraino al Comitato militare della Nato. “Le forze ucraine hanno sbloccato ...