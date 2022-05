Truffa al supermercato | così rischi di perdere tutti i soldi

Leggi su chenews

(Di venerdì 20 maggio 2022) Dal 30 giugno cambieranno alcune regole al. Attenzione perché alcuni potrebbero cadere in qualchei dettagli. La questione economica, nell’ultimo periodo, sta decisamente cambiando. A essere toccati, ora, sono anche i supermercati. Il, come ben sappiamo, è uno dei luoghi in cui ci si passa praticamente ogni giorno. Ma dal 30 giugno qualcosa potrebbe cambiare. Un aspetto che potrebbe attivare qualche furbetto capace di creare una sorta diai consumatori. AdobeStockNel corso di questi ultimi mesi abbiamo visto tante misure economiche imposte dal Governo.in direzione dell’abbassamento della percentuale di evasione fiscale. Ed è proprio in questa ottica che va l’introduzione dell’obbligo di POS per ...