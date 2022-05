Trofeo Bonfiglio | Sorprese Basavareddy e Hovde | tre statunitensi in semifinale

Advertising

SuperTennisTv : LIVE su ?? #SuperTenniX: ???? Centrale Rabat ???? Centrale Strasburgo ???? Centrale Lione ???? Centrale Ginevra Trofeo Bonfiglio #tennis - SuperTennisTv : Live oggi su #SuperTennisTV: ? 10:00 Trofeo Bonfiglio Andreeva ?? Havlickova ? 12:45 Colpo da Campione: Il dritto d… - Tennis_Ita : Al Trofeo Bonfiglio tremano le teste di serie - PeruanoTenis : ITF JA '62° TROFEO BONFIGLIO' EN MILAN- ???? 1ra Ronda - Dobles Masculino ???? (1) Bueno - Buse d. ???? (WC) Cecchetti -… - Tennis_Ita : Trofeo Bonfiglio, il lituano Gaubas sconfigge Ciavarella e pone fine alle speranze azzurre -

Perdere fa male sempre, figurarsi dopo 12 match - point non sfruttati. 'Non ci ho dormito per due notti'. Nel 2014 Matteo Berrettini usciva al primo turno deldi Milano contro l'australiano Harry Bourchier con il punteggio di 6 - 7 6 - 4 7 - 5. Una sconfitta dolorosa, 'una delle delusioni più grandi della mia carriera juniores'. Ma spesso ...Ilè un passaggio fondamentale. Ma è soprattutto un momento per capire, per confrontarsi. La vittoria è benvenuta, come sempre, ma non è (ancora) l'obiettivo primario. Per questo, i ...Martin Landaluce non si ferma più e sorprende anche il Bonfiglio. Le parole dello spagnolo e del suo coach Oscar Burrieza ...Agli Internazionali di Roma abbiamo avuto la possibilità di apprezzare i progressi dei nostri possibili campioni di domani. Giovani, forti e motivati: saranno anche vincenti