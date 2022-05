Teste mozzate e corpi maciullati: la guerra su Instagram (Di venerdì 20 maggio 2022) Su Telegram i due eserciti registrano le perdite inflitte al nemico. Così si forma un archivio dell'orrore Leggi su ilgiornale (Di venerdì 20 maggio 2022) Su Telegram i due eserciti registrano le perdite inflitte al nemico. Così si forma un archivio dell'orrore

Teste mozzate e corpi maciullati: la guerra su Instagram C'è il video di un soldato russo legato come un capretto, con gli occhi bendati e le mani legate dietro la schiena. Un carro colmo di cadaveri ucraini in putrefazione. Teste spappolate. Corpi carboniz ...