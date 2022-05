Ristorante di Seregno con 70 kg di cibo avariato chiuso dai carabinieri dei Nas (Di venerdì 20 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I carabinieri sono intervenuti con i Nas a Seregno per i controlli in un noto Ristorante in cui sono stati trovati 70 kg di cibo avariato e lo hanno chiuso. Il Ristorante chiuso a Seregno era considerato uno dei locali più alla moda della Brianza, sempre pieno nei fine settimana per il grande numero di ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 20 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Isono intervenuti con i Nas aper i controlli in un notoin cui sono stati trovati 70 kg die lo hanno. Ilera considerato uno dei locali più alla moda della Brianza, sempre pieno nei fine settimana per il grande numero di ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

a42nno : RT @SkyTG24: Seregno, scarafaggi e 70 chili di cibo avariato in ristorante: sanzioni per 100mila euro - Beverari_M : RT @SkyTG24: Seregno, scarafaggi e 70 chili di cibo avariato in ristorante: sanzioni per 100mila euro - discoradioIT : Oltre 70 chili di alimenti avariati e condizioni igieniche non a norma: è quanto hanno scoperto i @_Carabinieri_ d… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Seregno, scarafaggi e 70 chili di cibo avariato in ristorante: sanzioni per 100mila euro - radiolombardia : Intervento dei carabinieri del Nas in un ristorante di Seregno (Mb): era tra i più frequentati e alla moda della Br… -