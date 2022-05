Piovella (Soi): “Con chirurgia in diretta diffondiamo in Italia nuove tecniche” (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – chirurgia in diretta focus del terzo giorno, e della mattinata di sabato, del 19° Congresso internazionale della Società oftalmologica Italiana. “Permette di vedere e rendersi conto realisticamente di difficoltà e risultati interventi”. Come quello alla cataratta “una vera rivoluzione”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) –infocus del terzo giorno, e della mattinata di sabato, del 19° Congresso internazionale della Società oftalmologicana. “Permette di vedere e rendersi conto realisticamente di difficoltà e risultati interventi”. Come quello alla cataratta “una vera rivoluzione”. L'articolo proviene daSera.

