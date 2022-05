Maxi schermo in piazza, oggi il primo sopralluogo (Di venerdì 20 maggio 2022) di Erika Noschese Inizieranno questa mattina i sopralluoghi per verificare l’ipotesi di installare un Maxi schermo in piazza per permettere a tutti i tifosi di assistere alla gara contro l’Udinese, ultima casalinga valevole per la permanenza in serie A. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella dello stadio Vestuti ma non si escludono altre piazze che potrebbero essere individuate dal prefetto e dal questore già questa mattina. Escluse, al momento, piazza della Concordia interessata dalla manifestazione Gusto Italiano e piazza della Libertà che ha già ricevuto il no da parte del sindaco Vincenzo Napoli. “Siamo tutti in fermento per questa ultima partita, decisiva per la salvezza e coronare una stagione che avrebbe davvero dell’incredibile. Siamo contenti di essere qui a poterci giocare ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 20 maggio 2022) di Erika Noschese Inizieranno questa mattina i sopralluoghi per verificare l’ipotesi di installare uninper permettere a tutti i tifosi di assistere alla gara contro l’Udinese, ultima casalinga valevole per la permanenza in serie A. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella dello stadio Vestuti ma non si escludono altre piazze che potrebbero essere individuate dal prefetto e dal questore già questa mattina. Escluse, al momento,della Concordia interessata dalla manifestazione Gusto Italiano edella Libertà che ha già ricevuto il no da parte del sindaco Vincenzo Napoli. “Siamo tutti in fermento per questa ultima partita, decisiva per la salvezza e coronare una stagione che avrebbe davvero dell’incredibile. Siamo contenti di essere qui a poterci giocare ...

