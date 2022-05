Matt Damon “ha vinto alla lotteria” quando si è innamorato di una mamma single di bimba di 4 anni (Di venerdì 20 maggio 2022) È stata un’uscita in un bar di Miami mentre girava un film ad aver fatto incontrare la star Matt Damon e quella che ora è sua moglie, Lucy Damon. L’attore è considerato uno dei migliori partiti di Hollywood. Ha debuttato nel 1988 nel film “Mystic Pizza” assieme a Julia Roberts. Nove anni dopo, ha scritto assieme a Ben Affleck il film “Will Hunting – Genio ribelle”, nel quale ha anche recitato, che è valso ad entrambi gli attori un oscar come miglior sceneggiatura. Matt Damon ha vinto due Golden Globes, sei Screen Actor Guild ed ha ricevuto tre nomination ai BAFTA, oltre che sette nomination ai Primetime Emmy. Ma nonostante il suo enorme successo nei film, l’attore si considera fortunato specialmente per aver incontrato Luciana Barroso, sua moglie da 17 ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 20 maggio 2022) È stata un’uscita in un bar di Miami mentre girava un film ad aver fatto incontrare la stare quella che ora è sua moglie, Lucy. L’attore è considerato uno dei migliori partiti di Hollywood. Ha debuttato nel 1988 nel film “Mystic Pizza” assieme a Julia Roberts. Novedopo, ha scritto assieme a Ben Affleck il film “Will Hunting – Genio ribelle”, nel quale ha anche recitato, che è valso ad entrambi gli attori un oscar come miglior sceneggiatura.hadue Golden Globes, sei Screen Actor Guild ed ha ricevuto tre nomination ai BAFTA, oltre che sette nomination ai Primetime Emmy. Ma nonostante il suo enorme successo nei film, l’attore si considera fortunato specialmente per aver incontrato Luciana Barroso, sua moglie da 17 ...

Advertising

ronniehowlett3 : RT @LadyScarlatta: [8/10] Salvando al soldado Ryan (1998) by Steven Spielberg - Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns, Matt Damon, Barry Pe… - ronniehowlett3 : RT @ilmessaggeroit: Stasera in tv «L'uomo della pioggia» su La7: film diretto da Coppola con Matt Damon - ronniehowlett3 : RT @PorContradictio: 2/3 5.Mente indomable (Williams y Damon) 6.Matt Damon 7.Una mente maravillosa 8.Russell como Nash - PorContradictio : 2/3 5.Mente indomable (Williams y Damon) 6.Matt Damon 7.Una mente maravillosa 8.Russell como Nash - YouDefinition : Ben, Matt Damon non lo trovo tanto attraente #reclusionspace #jerù -