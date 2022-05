Manifesti ‘Forza Mafia’ a Palermo | credo sia giusto protestare | la differenza la fa il metodo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 maggio 2022) In bilico tra buone intenzioni e pessime conclusioni. In pieno clima di campagna elettorale, prossima al voto per il nuovo sindaco,si è svegliata impacchettata da fintielettorali che, per esprimere disapprovazione nei confronti dei candidati sulle cui spalle gravano condanne per mafia, giocano d’iperbole inneggiando “Forza Mafia” e “Make Mafia great again”. L’operazione, ma dovremmo dire “l’opera”, è stata rivendicata dal collettivo artistico Offline Corporation, mai sentito in verità, ma il benvenuto all’arte e alla libera espressione non si nega mai. Anche quando non la si comprende o non la si condivide., ma se l’arte scivola sull’ovvio e semplifica scegliendo simboli da crocifiggere (a torto o a ragione), non fa un bel servizio a se stessa e svilisce il ruolo di denuncia ...