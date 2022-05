Mali, italiani rapiti: i precedenti sequestri (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Il sequestro di tre cittadini italiani oggi in Mali è solo l’ultimo di una serie di rapimenti che ha coinvolto nostri connazionali nella regione del Sahel. Il 31enne padovano Luca Tacchetto, il sacerdote di Cremona Pier Luigi Maccalli e il cicloturista campano Nicola Chiacchio hanno trascorso mesi sequestrati da gruppi jihadisti vicino ad al-Qaeda fino alla loro liberazione in Mali. Luca Tacchetto e la compagna canadese Edith Blais, rapiti il 15 dicembre del 2018 mentre si trovavano in Burkina Faso, hanno ritrovato la libertà in Mali nel marzo del 2020, dopo 15 mesi di prigionia. I due sono riusciti a fuggire ai loro carcerieri la sera del 12 marzo, come racconterà Tacchetto ai pm di Roma e ai carabinieri del Ros. Rientrato in Italia il 15 marzo del 2020, il 31enne padovano ha spiegato ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Il sequestro di tre cittadinioggi inè solo l’ultimo di una serie di rapimenti che ha coinvolto nostri connazionali nella regione del Sahel. Il 31enne padovano Luca Tacchetto, il sacerdote di Cremona Pier Luigi Maccalli e il cicloturista campano Nicola Chiacchio hanno trascorso mesi sequestrati da gruppi jihadisti vicino ad al-Qaeda fino alla loro liberazione in. Luca Tacchetto e la compagna canadese Edith Blais,il 15 dicembre del 2018 mentre si trovavano in Burkina Faso, hanno ritrovato la libertà innel marzo del 2020, dopo 15 mesi di prigionia. I due sono riusciti a fuggire ai loro carcerieri la sera del 12 marzo, come racconterà Tacchetto ai pm di Roma e ai carabinieri del Ros. Rientrato in Italia il 15 marzo del 2020, il 31enne padovano ha spiegato ...

