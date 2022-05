La tragedia dell’asilo dell’Aquila e il senso del perdono (Di venerdì 20 maggio 2022) La tragedia dell’asilo a L’Aquila mi ha straziato il cuore. Strazia sempre il cuore quando muore un bambino così piccolo in un incidente che si poteva evitare, ti si strazia ancora di più se hai un bambino della stessa età, che va anche lui alla scuola materna. Ogni giorno faccio quello che faceva la sua mamma, Alessia Angelone: la mattina preparo mio figlio per portarlo in quel posto sicuro dove giocherà coi suoi amichetti e imparerà delle cose nuove. Ogni pomeriggio varcando quel cancello lo vedo, sprizzante di vitalità da ogni poro, corrermi incontro con quegli occhi grandi. La vita di mamma Alessia e papà Patrizio si è fermata il 19 maggio alle 16:45, quando un’automobile è piombata nel giardino esterno della scuola dell’Infanzia e dell’asilo nido “1° Maggio”, nella frazione di Pile, a L’Aquila. L’auto, una Volkswagen Passat con a ... Leggi su dilei (Di venerdì 20 maggio 2022) Laa L’Aquila mi ha straziato il cuore. Strazia sempre il cuore quando muore un bambino così piccolo in un incidente che si poteva evitare, ti si strazia ancora di più se hai un bambino della stessa età, che va anche lui alla scuola materna. Ogni giorno faccio quello che faceva la sua mamma, Alessia Angelone: la mattina preparo mio figlio per portarlo in quel posto sicuro dove giocherà coi suoi amichetti e imparerà delle cose nuove. Ogni pomeriggio varcando quel cancello lo vedo, sprizzante di vitalità da ogni poro, corrermi incontro con quegli occhi grandi. La vita di mamma Alessia e papà Patrizio si è fermata il 19 maggio alle 16:45, quando un’automobile è piombata nel giardino esterno della scuola dell’Infanzia enido “1° Maggio”, nella frazione di Pile, a L’Aquila. L’auto, una Volkswagen Passat con a ...

