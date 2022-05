In aumento gli attacchi hacker in Russia. Putin ora fa la vittima: “Contro di noi si è scatenata una guerra informatica” (Di venerdì 20 maggio 2022) “Il numero di attacchi cibernetici all’infrastruttura informatica russa è in costante crescita negli ultimi anni. Con l’avvio dell’operazione militare speciale nel Donbass, in Ucraina, le sfide in quest’area sono diventate ancora più acute, serie e su larga scala”. È quanto ha detto Vladimir Putin durante una riunione del Consiglio di sicurezza russo. attacchi hacker in Russia, Putin: “Contro di noi si è scatenata una guerra informatica” “In effetti, Contro la Russia si è scatenata una vera aggressione, una guerra nello spazio informatico”, ha avvertito il leader del Cremlino. Nel mirino degli hacker, secondo il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 20 maggio 2022) “Il numero dicibernetici all’infrastrutturarussa è in costante crescita negli ultimi anni. Con l’avvio dell’operazione militare speciale nel Donbass, in Ucraina, le sfide in quest’area sono diventate ancora più acute, serie e su larga scala”. È quanto ha detto Vladimirdurante una riunione del Consiglio di sicurezza russo.in: “di noi si èuna” “In effetti,lasi èuna vera aggressione, unanello spazio informatico”, ha avvertito il leader del Cremlino. Nel mirino degli, secondo il ...

