Il primo processo a un soldato russo in Ucraina (Di venerdì 20 maggio 2022) Vadim Shishimarin si è dichiarato colpevole per avere ucciso un civile disarmato: giovedì c'è stata la seconda udienza a Kiev Leggi su ilpost (Di venerdì 20 maggio 2022) Vadim Shishimarin si è dichiarato colpevole per avere ucciso un civile disarmato: giovedì c'è stata la seconda udienza a Kiev

