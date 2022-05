Advertising

gippu1 : Credo che poche scene dentro o a margine di una partita di calcio mi abbiano messo più a disagio del pianto a dirot… - dinamo_sassari : La conferenza stampa post partita, l'analisi di Kruslin e coach Piero Bucchi - DaddariosWho : Abbiamo perso una partita in meno rispetto all'anno scorso, la mia vittoria più grande - REALMIKASASIMP : RT @tripletemainb: Qualcuno mi deve spiegare perché eibram sia reputato un grande attaccante con dei numeri pari forse a quelli di Simeone,… - osimhenismo_ : RT @tripletemainb: Qualcuno mi deve spiegare perché eibram sia reputato un grande attaccante con dei numeri pari forse a quelli di Simeone,… -

Tiscali

Adesso ne abbiamo vinto due, ma ormai questafa parte del passato, il lavoro non è finito e lo sarà domenica quando giocheremo gara4." "Ognicontro Brescia è diintensità, loro ...Preparare lain terra di Albania non sarà facile sotto l'aspetto mentale, ma non solo: ... Il gruppo è stanco ma non c'èpossibilità di rifiatare: già dalle prossime ore comincerà la ... 'Grande partita, ma ora testa a gara 4' TagsDinamo 2021-2022Filip Kruslin, MVP del match: 'Abbiamo giocato una gran bella partita, soprattutto in difesa. Quello che abbiamo ...Stasera in tv il film La grande partita con Tobey Maguire su Iris alle ore 21.00: ecco la trama, il trailer e curiosità del film ...